Захарова потребовала реакции международных организаций после нападения ВСУ на китайского журналиста
Захарова: ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ должны осудить удар ВСУ по китайскому журналисту
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ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ и профильные международные структуры должны отреагировать на украинский удар по съёмочной группе китайского телеканала. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.
«Профильные международные структуры, Гендиректор ЮНЕСКО, Верховный комиссар ООН по правам человека, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев», — написала она.
Дипломат расценила произошедшее как попытку заставить замолчать СМИ, объективно освещающие события. МИД РФ рассматривает эту атаку как грубое нарушение международных норм, гарантирующих безопасность представителей прессы в зонах конфликтов.
Напомним, сотрудник китайского телеканала Phoenix TV пострадал от атаки украинского дрона в Курской области. Съёмочная группа готовила репортаж о повседневном быте жителей региона в условиях постоянной угрозы атак ударов беспилотников. Он получил тяжёлые травмы.