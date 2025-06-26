Корреспондент китайского телеканала ранен при атаке дрона в Курской области

Журналист китайского телеканала Phoenix TV получил ранение в результате атаки беспилотника в Курской области. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

По его данным, корреспондент находился на месте, готовя репортаж о жизни мирных жителей региона, подвергающихся регулярным атакам со стороны украинских БПЛА. В момент подготовки материала в район прилёта вновь был зафиксирован удар, под который попал и сам журналист.

Пострадавшему оперативно оказана медицинская помощь. Его состояние уточняется.

В зоне СВО ранее уже фиксировались случаи ранений иностранных журналистов. В июле 2023 года французский корреспондент Le Figaro попал под обстрел в районе Артёмовска, а в сентябре того же года сербский журналист из издания Politika получил осколочное ранение при ударе по Донецку. В 2022 году под огонь в Запорожской области попал репортёр телеканала Al Jazeera. Все случаи сопровождались официальными протестами со стороны СМИ и вызвали международный резонанс.