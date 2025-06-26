Стало известно, как погиб награждённый Путиным студент из Курской области

При попытке спасти раненую девочку в деревне Городище Курской области погиб 23-летний Илия Гукежев — магистрант курского вуза, ранее награждённый медалью «За спасение погибавших». Об этом РИА «Новости» сообщила его сестра Диана Минаева.

По информации Курского государственного университета, удар пришёлся на жилой дом. Погибли пятеро, в том числе двое детей. Двое выживших попали в больницу с тяжёлыми ранениями. Гукежев учился на первом курсе магистратуры по геоинформатике. По словам сестры, он приехал в родное село на несколько дней — навестить родителей, передать необходимые вещи, помочь по хозяйству.

В момент атаки рядом находилась машина, в которой ехала семья с детьми. Когда взрослые вышли из салона, беспилотник нанёс первый удар. Ранения получили двое взрослых и двое малышей. По словам Дианы, Илия вместе с матерью выбежал на улицу, вытащил девочку и занёс её в дом, пытался остановить кровотечение.

«Пытались перевязать, выключили везде свет. Беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка не выжила», — рассказала Минаева.

На кафедре, где учился Гукежев, рассказали, что молодой человек всегда откликался на просьбы о помощи. Преподаватель Ирина Требушкова отметила, что студент никогда не оставался в стороне и поддерживал одногруппников как в быту, так и в учёбе.