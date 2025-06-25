Жители Крыма засняли атаку дронов ВСУ на видео

Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, в течение ночи системами ПВО было уничтожено четыре воздушных цели в небе над Крымом. Воздушная тревога в регионе продолжалась с 22:45 до 5:40 утра по московскому времени.

Всего за минувшие сутки системы противовоздушной обороны России успешно перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшая активность наблюдалась в небе над Ростовской областью, где было нейтрализовано семь воздушных целей. Системы ПВО успешно перехватили беспилотники над другими регионами: четыре БПЛА сбито над Крымом, по два дрона уничтожено в Краснодарском крае и Курской области, ещё два аппарата перехвачены над акваторией Чёрного моря, а один беспилотник сбит в Брянской области.