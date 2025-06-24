Российский «Архангел» успешно прошёл испытания в небе над Крымом

В Крыму прошли успешные испытания нового дрона «Архангел», который должен стать основой системы обороны республики. О результатах отчитался основатель и глава одноимённого проекта Михаил Филиппов.

В Крыму успешно испытан новый дрон «Архангел». Видео © VK / Проект Архангел

По его словам, главные задачи, которые отрабатывали бойцы центра специального назначения «Барс-Сармат», заключались в том, чтобы показать взаимодействие с радиолокационными станциями и быстрое развёртывание мобильной ударной группы. Вместе с тем тест-драйв проходило оборудование систем связи и наведения. Во время испытаний дрон смог показать на практике свою эффективность.

«Испытания показали, внедрение дронов «Архангел» в систему обороны не требует модификации радиолокационных станций. Ракета совместима со штатными системами контроля неба. Кроме того, работа на семи локациях на территории полуострова подтвердила, что РЛС в связке с БПЛА не только обнаруживает цель, но и ведет дрон до ее поражения. Испытания прошли успешно. «Архангел» на практике показал свою эффективность», — отметил он в беседе с ТАСС.

По своему внешнему виду дрон напоминает ракету с вертикальным взлётом. Он способен развивать скорость до 340 километров в час, запас хода составляет — 50 километров. При этом в ближайшее время в Москве пройдёт совещание, в рамках которого будут решать вопрос о включении «Архангела» в систему ПВО. После этого будут налаживать производство этого вида беспилотников.