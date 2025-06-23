«Сбивают с толку»: Российские технологии «сводят с ума» системы ПВО Украины и Израиля
«Царьград»: В РФ разработали противостоящие системам ПВО технологии
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Житель Киева зафиксировал на видео украинскую ракету противовоздушной обороны (ПВО), которая вместо перехвата российской крылатой ракеты Х-101 резко изменила траекторию и поразила здание. Как подчёркивает «Царьград», подобные инциденты не единичны и наблюдаются с начала специальной военной операции.
Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил изданию, что существуют технологии, способные дезориентировать ракеты ПВО. Он напомнил об применении США такого типа вооружения против советских комплексов во Вьетнаме.
«Наши источники подтверждают: российские военные инженеры действительно разработали технологии, позволяющие ракетам противодействовать системам ПВО», — пишет издание.
При этом авторы статьи отметили неясность происхождения разработок — является ли результат исключительно отечественным прорывом или следствием обмена технологиями с Ираном, учитывая аналогичные сбои систем ПВО Израиля. По данным издания, аналогичное поведение ракет фиксируется и в Тель-Авиве, где система «Железный купол» демонстрирует хаотичные отклонения от целей или отказы от атаки.
Ранее Life.ru сообщал, что российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму более двух миллиардов долларов с начала своей работы на СВО. БПЛА обладает уникальной особенностью — он не поддаётся воздействию вражеских систем электронной борьбы. Военные аналитики также отмечают, что дрон выгодно отличается от других подобных разработок благодаря невысокой себестоимости.