«Сбивают с толку»: Российские технологии «сводят с ума» системы ПВО Украины и Израиля

Житель Киева зафиксировал на видео украинскую ракету противовоздушной обороны (ПВО), которая вместо перехвата российской крылатой ракеты Х-101 резко изменила траекторию и поразила здание. Как подчёркивает «Царьград», подобные инциденты не единичны и наблюдаются с начала специальной военной операции.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил изданию, что существуют технологии, способные дезориентировать ракеты ПВО. Он напомнил об применении США такого типа вооружения против советских комплексов во Вьетнаме.

«Наши источники подтверждают: российские военные инженеры действительно разработали технологии, позволяющие ракетам противодействовать системам ПВО», — пишет издание.