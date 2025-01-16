Эксперты объяснили, как «Князю Вандалу» удалось превратить многомиллионную технику НАТО в груду металла

Особенность дрона «Князь Вандал» в том, что он очень невосприимчив к работе вражеской электронной борьбы. Об этом военный эксперт Василий Дандыкин рассказал в беседе с Life.ru.

«Князь Вандал» очень невосприимчив к работе вражеской электронной борьбы, что сейчас очень важно. Поэтому он применяется эффективно. Сейчас перестраиваются потому, что что-то враг находит. У нас, скажем так, были оптико-волоконные связи, если дроны идут. Сейчас они тоже у врага появляются, то есть берут что-то у нас, мы что-то берём у них», — сказал эксперт.