Эксперты объяснили, как «Князю Вандалу» удалось превратить многомиллионную технику НАТО в груду металла
Полковник Матвийчук: Дрон «Князь Вандал» устойчив против радиопомех
Особенность дрона «Князь Вандал» в том, что он очень невосприимчив к работе вражеской электронной борьбы. Об этом военный эксперт Василий Дандыкин рассказал в беседе с Life.ru.
«Князь Вандал» очень невосприимчив к работе вражеской электронной борьбы, что сейчас очень важно. Поэтому он применяется эффективно. Сейчас перестраиваются потому, что что-то враг находит. У нас, скажем так, были оптико-волоконные связи, если дроны идут. Сейчас они тоже у врага появляются, то есть берут что-то у нас, мы что-то берём у них», — сказал эксперт.
В частности, «Князь Вандал» доставил им очень много неприятностей, особенно уничтожением импортной техники, бронетехники.
Кроме того, дрон «Князь Вандал» отличает от многих других дешевизна в производстве, добавил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, беспилотник достаточно устойчив против радиопомех. Он отметил, что БПЛА может уничтожить любой объект.
«Князь Вандал» — это дрон, который позволяет уничтожать на удалении 30–40 километров бронированную технику противника без ущерба для самих операторов, без ущерба нашим войскам.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Напомним, что в 2025-м в России наладили серийное производство дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» с инфракрасным сканером. По словам генерального директора НПЦ «Ушкуйник» Алексея Чадаева, новая версия БПЛА эффективно обнаруживает и поражает цели даже в полной темноте. А недавно выяснилось, что этот тип боевых дронов уничтожил технику НАТО на сумму 300 миллионов долларов.
ТАСС / Алексей Коновалов