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21 июня, 03:10

Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на $2 млрд

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму более двух миллиардов долларов с начала своей работы в зоне специальной военной операции в августе 2024 года. Эту информацию озвучил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

«С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью «Князя Вандала» техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше двух миллиардов долларов», отметил он в интервью ТАСС.

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Как сообщал Life.ru, дрон «Князь Вандал» обладает уникальной особенностью — он не поддаётся воздействию вражеских систем электронной борьбы. Кроме того, военные эксперты сообщают, что БПЛА выделяется среди аналогичных технологий своей низкой стоимостью производства.

Лия Мурадьян
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