Путин: Недорогие БПЛА стали эффективны для поражения дорогостоящей техники
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Недорогие беспилотники доказали свою высокую эффективность в борьбе с дорогостоящей военной техникой, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Когда речь идет об экономике обороны, важно учитывать соотношение затрат и эффективности, констатировал российский лидер.
«Яркий пример — использование недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые успешно поражают дорогостоящие цели. То же касается и систем наблюдения с элементами искусственного интеллекта: они уже серьёзно сократили число правонарушений, например, в Москве», — отметил глава государства.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня при информационной поддержке Life.ru. В 2025 году его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».