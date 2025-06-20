Путин: Недорогие БПЛА стали эффективны для поражения дорогостоящей техники

Недорогие беспилотники доказали свою высокую эффективность в борьбе с дорогостоящей военной техникой, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Когда речь идет об экономике обороны, важно учитывать соотношение затрат и эффективности, констатировал российский лидер.

«Яркий пример — использование недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые успешно поражают дорогостоящие цели. То же касается и систем наблюдения с элементами искусственного интеллекта: они уже серьёзно сократили число правонарушений, например, в Москве», — отметил глава государства.