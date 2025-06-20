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20 июня, 13:50

Путин: Недорогие БПЛА стали эффективны для поражения дорогостоящей техники

Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС

Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС

Недорогие беспилотники доказали свою высокую эффективность в борьбе с дорогостоящей военной техникой, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Когда речь идет об экономике обороны, важно учитывать соотношение затрат и эффективности, констатировал российский лидер.

«Яркий пример — использование недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые успешно поражают дорогостоящие цели. То же касается и систем наблюдения с элементами искусственного интеллекта: они уже серьёзно сократили число правонарушений, например, в Москве», — отметил глава государства.

Путин: Россия хочет стать сильнее
Путин: Россия хочет стать сильнее

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня при информационной поддержке Life.ru. В 2025 году его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Марина Фещенко
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