Путин: Россия хочет стать сильнее
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия — страна, которая должна стать сильнее в технологическом плане. Президент Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), что это вовсе не пожелание, а «объективное требование сегодняшнего и завтрашнего дня».
«Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим», — сказал глава государства
Президент добавил, что для этого России будет необходимо «в полную силу развернуть новый этап технологического развития страны».
Ранее Путин, выступая на ПМЭФ-2025 заявил, что в России важно не допустить возможных рисков стагнации в экономике. Президент рассказал, что, например, за первые четыре месяца прошлого года ВВП России вырос на 1,5% в годовом выражении. При этом в апреле рост ускорился до 1,9%.