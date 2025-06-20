Путин: Россия хочет стать сильнее

Россия — страна, которая должна стать сильнее в технологическом плане. Президент Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), что это вовсе не пожелание, а «объективное требование сегодняшнего и завтрашнего дня».

«Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим», — сказал глава государства

Президент добавил, что для этого России будет необходимо «в полную силу развернуть новый этап технологического развития страны».