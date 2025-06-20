Путин потребовал не допустить стагнации в экономике России

Российские эксперты предупреждают о возможных рисках стагнации в экономике страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства отметил, что за первые четыре месяца 2024 года ВВП России вырос на 1,5% в годовом выражении, причём в апреле рост ускорился до 1,9%. При этом он обратил внимание на оценки некоторых специалистов, которые указывают на угрозу рецессии.