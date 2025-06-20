Путин: Рост ВВП России не ограничивается оборонно-промышленным комплексом

«Общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но всё-таки мы должны внимательно смотреть за структурой этого роста», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора. Он подчеркнул, что вклад нефти, газа и других ресурсов в динамику ВВП страны постепенно уменьшается. По его словам, ненефтегазовый ВВП России вырос на 7,2% в 2023 году и на 4,9% в 2024-м, что является значительным показателем. Путин отметил, что вклад сырьевой составляющей уже не играет определяющей роли и в текущий момент даже оказался отрицательным.