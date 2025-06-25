За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников

Наибольшее количество беспилотников — семь — уничтожено над территорией Ростовской области. Четыре БПЛА перехвачено над Республикой Крым. По два дрона сбили над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Чёрного моря. Ещё один беспилотник уничтожили над Брянской областью.