За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Наибольшее количество беспилотников — семь — уничтожено над территорией Ростовской области. Четыре БПЛА перехвачено над Республикой Крым. По два дрона сбили над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Чёрного моря. Ещё один беспилотник уничтожили над Брянской областью.
Ранее расчёты противовоздушной обороны за полтора часа сбили 22 украинских беспилотника самолётного типа над шестью регионами России. 12 дронов уничтожено над территорией Белгородской области. Ещё четыре БПЛА перехватили над Республикой Татарстан, два — над территорией Ульяновской области.