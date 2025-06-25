Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 04:26

За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Наибольшее количество беспилотников — семь — уничтожено над территорией Ростовской области. Четыре БПЛА перехвачено над Республикой Крым. По два дрона сбили над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Чёрного моря. Ещё один беспилотник уничтожили над Брянской областью.

Слюсарь: В Азове повреждены крыша и окна промпредприятия после атаки БПЛА
Слюсарь: В Азове повреждены крыша и окна промпредприятия после атаки БПЛА

Ранее расчёты противовоздушной обороны за полтора часа сбили 22 украинских беспилотника самолётного типа над шестью регионами России. 12 дронов уничтожено над территорией Белгородской области. Ещё четыре БПЛА перехватили над Республикой Татарстан, два — над территорией Ульяновской области.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Ростовская область
  • Крым, Республика
  • Краснодарский край
  • Курская область
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar