Слюсарь: В Азове повреждены крыша и окна промпредприятия после атаки БПЛА

В Таганроге результате атаки украинских беспилотников было повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах. Кроме того, по ул. Попова произошёл обрыв линии электропередачи. Об этом сообщил губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждение также получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших среди людей нет», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что сегодня службы приступят к восстановительным работам. Жителям многоэтажек, получивших повреждения, помогут заменить остекление. Ночью ПВО отразила атаки БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах.