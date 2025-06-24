Балицкий: Удары ВСУ привели к частичному отключению света в Запорожской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Это привело к частичному отключению электроснабжения, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

«Повреждения получили несколько объектов. Бригады энергетиков уже на месте и оперативно приступили к восстановительным работам», — написал он в своём телеграм-канале.