Балицкий: Удары ВСУ привели к частичному отключению света в Запорожской области
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Это привело к частичному отключению электроснабжения, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
«Повреждения получили несколько объектов. Бригады энергетиков уже на месте и оперативно приступили к восстановительным работам», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее четыре украинских дрона было сбито над Татарстаном. К счастью, пострадавших среди жителей республики нет. Разрушений и материального ущерба на земле так же не зафиксировано.