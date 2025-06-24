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24 июня, 20:33

Балицкий: Удары ВСУ привели к частичному отключению света в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Это привело к частичному отключению электроснабжения, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

«Повреждения получили несколько объектов. Бригады энергетиков уже на месте и оперативно приступили к восстановительным работам», — написал он в своём телеграм-канале.

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Алена Пенчугина
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