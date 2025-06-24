Четыре дрона ВСУ сбито над Татарстаном, пострадавших и разрушений на земле нет
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Над Татарстаном сбили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба главы республики.
«Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших среди жителей республики нет. Разрушений и материального ущерба на земле так же не зафиксировано», — уточнила пресс-служба.
Ранее над Казанью была зафиксирована работа систем противовоздушной обороны. По сообщениям очевидцев, прозвучало не менее десяти взрывов. Местные жители в Аракчино и других частях города сообщают о находках фрагментов беспилотников, предположительно, сбитых системами ПВО.