Четыре дрона ВСУ сбито над Татарстаном, пострадавших и разрушений на земле нет

Над Татарстаном сбили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба главы республики.

«Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших среди жителей республики нет. Разрушений и материального ущерба на земле так же не зафиксировано», — уточнила пресс-служба.