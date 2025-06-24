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24 июня, 19:29

Четыре дрона ВСУ сбито над Татарстаном, пострадавших и разрушений на земле нет

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Над Татарстаном сбили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба главы республики.

«Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших среди жителей республики нет. Разрушений и материального ущерба на земле так же не зафиксировано», — уточнила пресс-служба.

Над Херсонской областью сбито несколько беспилотников ВСУ
Над Херсонской областью сбито несколько беспилотников ВСУ

Ранее над Казанью была зафиксирована работа систем противовоздушной обороны. По сообщениям очевидцев, прозвучало не менее десяти взрывов. Местные жители в Аракчино и других частях города сообщают о находках фрагментов беспилотников, предположительно, сбитых системами ПВО.

Алена Пенчугина
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