ПВО продолжает отражать атаки ВСУ в небе над Казанью

В Казани вечером были зафиксированы многочисленные взрывы. По сообщениям очевидцев, их было не менее десяти. Как уточняет SHOT, хлопки слышали жители сразу нескольких районов, в том числе на северо-западе и в центре. В одном из кварталов включилась сирена оповещения.