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Регион
24 июня, 19:16

ПВО продолжает отражать атаки ВСУ в небе над Казанью

SHOT: В разных районах Казани было слышно около 10 взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Казани вечером были зафиксированы многочисленные взрывы. По сообщениям очевидцев, их было не менее десяти. Как уточняет SHOT, хлопки слышали жители сразу нескольких районов, в том числе на северо-западе и в центре. В одном из кварталов включилась сирена оповещения.

Местные жители в Аракчино и других частях города сообщают о находках фрагментов беспилотников, предположительно, сбитых системами противовоздушной обороны. Казанский аэропорт закрыт уже более трёх часов. На табло — десятки задержанных вылетов, как минимум два рейса отменены.

Над Херсонской областью сбито несколько беспилотников ВСУ
Над Херсонской областью сбито несколько беспилотников ВСУ

С 16:10 до 19:50 по московскому времени российские средства ПВО сбили 22 БПЛА на территории пяти регионов страны. А примерно в 19:50 жители Казани сообщили о нескольких взрывах над городом.

Тимур Хингеев
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