Силы ПВО уничтожили 22 вражеских дрона над пятью российскими регионами
Минобороны: ПВО России сбила 22 украинских БПЛА в пяти регионах
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Вечером 24 июня с 16:10 до 19:50 по московскому времени российские средства ПВО сбили или перехватили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Наибольшее количество БПЛА было сбито в Воронежской области (13 штук). Также были перехвачены беспилотники над Белгородской (4), Саратовской (3), Самарской областями и республикой Татарстан (по одному в каждом регионе).
Ранее сегодня сообщалось, что средства ПВО за три часа уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над регионами России. Атаки происходили в период с 13:00 мск до 16:05 мск.