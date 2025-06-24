«Всё сгорело, кроме нас»: Жильцы дома в Красногорске раскрыли последствия падения БПЛА

В Красногорске после падения обломков беспилотника на 17-й этаж жилого здания одна из квартир оказалась полностью объята пламенем. Несмотря на катастрофические разрушения, её владельцы чудом избежали гибели. По их словам, квартира оказалась полностью уничтожена.