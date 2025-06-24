«Всё сгорело, кроме нас»: Жильцы дома в Красногорске раскрыли последствия падения БПЛА
Хозяева квартиры в Красногорске рассказали, что их жильё сгорело дотла из-за ВСУ
В Красногорске после падения обломков беспилотника на 17-й этаж жилого здания одна из квартир оказалась полностью объята пламенем. Несмотря на катастрофические разрушения, её владельцы чудом избежали гибели. По их словам, квартира оказалась полностью уничтожена.
«Всё сгорело, кроме нас», — рассказали жильцы в беседе с 360.ru.
Напомним, что в Красногорске части украинского дрона упали на жилой дом. После падения обломков на месте начался пожар, который удалось оперативно потушить прибывшим специалистам. При падении обломков дрона пострадали два человека — в том числе беременная женщина. По словам губернатора региона Андрея Воробьёва, медики подтверждают отсутствие какой-либо угрозы для жизни и здоровья будущей матери и плода.
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