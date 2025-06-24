Беременная женщина пострадала при падении обломков БПЛА в Красногорске

Беременная женщина пострадала в подмосковном Красногорске из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — написал Воробьёв.

Помимо этого, ранения получил 34-летний мужчина: у него зафиксированы осколочные ранения конечностей. Обломки беспилотника вызвали пожар в квартире на 17 этаже. Возгорание, охватившее 20 квадратных метров, было потушено.

Как уточнил глава города Дмитрий Волков, в настоящее время все жильцы дома, расположенного по адресу ул. Народного Ополчения, д.1, вернулись домой. Жильцам квартиры, пострадавшей в результате пожара, предоставлено временное размещение в гостинице, и им оказывается всесторонняя поддержка.