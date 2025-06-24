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24 июня, 05:22

Беременная женщина пострадала при падении обломков БПЛА в Красногорске

Воробьёв: Из-за падения обломков БПЛА ВСУ в Красногорске пострадала беременная

Обложка © VK / Дмитрий Волков

Обложка © VK / Дмитрий Волков

Беременная женщина пострадала в подмосковном Красногорске из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — написал Воробьёв.

Помимо этого, ранения получил 34-летний мужчина: у него зафиксированы осколочные ранения конечностей. Обломки беспилотника вызвали пожар в квартире на 17 этаже. Возгорание, охватившее 20 квадратных метров, было потушено.

Как уточнил глава города Дмитрий Волков, в настоящее время все жильцы дома, расположенного по адресу ул. Народного Ополчения, д.1, вернулись домой. Жильцам квартиры, пострадавшей в результате пожара, предоставлено временное размещение в гостинице, и им оказывается всесторонняя поддержка.

Появились кадры с обломками украинского дрона, упавшего в Красногорске
Появились кадры с обломками украинского дрона, упавшего в Красногорске

Напомним, обломки дрона Вооружённых сил Украины упали на жилой многоквартирный дом в Красногорске, в результате чего возник пожар. Пожарные службы ликвидировали возгорание. Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей.

Мария Любицкая
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