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24 июня, 00:10

В подмосковном Красногорске потушили возгорание в многоэтажке

SHOT: В Красногорске ликвидирован пожар в доме после падения обломков БПЛА

Пожарные расчёты потушили возгорание в квартире в подмосковном Красногорске. SHOT опубликовал видео с места происшествия, на кадрах запечатлены первые минуты после падения обломков украинского беспилотника на жилой дом.

Жильцы пострадавшего здания. Видео © SHOT

По словам очевидцев, первый хлопок прозвучал около двух часов, за ним последовал второй. После этого во дворе сработали сигнализации машин, а на балконе квартиры на 17 этаже начался пожар. Люди в спешке выбегали из подъездов.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Из дома вывели около ста человек, среди них — более двадцати детей. На месте остаются сотрудники экстренных служб. Район будет оцеплен.

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Напомним, обломки украинского беспилотника упали на жилой дом. В результате происшествия пострадала кровля здания, а на балконе квартиры, расположенной на верхнем этаже дома на улице Народного ополчения, произошло возгорание.

Обложка © SHOT

Тимур Хингеев
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