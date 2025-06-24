В подмосковном Красногорске потушили возгорание в многоэтажке

Пожарные расчёты потушили возгорание в квартире в подмосковном Красногорске. SHOT опубликовал видео с места происшествия, на кадрах запечатлены первые минуты после падения обломков украинского беспилотника на жилой дом.

Жильцы пострадавшего здания. Видео © SHOT

По словам очевидцев, первый хлопок прозвучал около двух часов, за ним последовал второй. После этого во дворе сработали сигнализации машин, а на балконе квартиры на 17 этаже начался пожар. Люди в спешке выбегали из подъездов.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Из дома вывели около ста человек, среди них — более двадцати детей. На месте остаются сотрудники экстренных служб. Район будет оцеплен.