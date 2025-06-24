В подмосковном Красногорске упавшие обломки дрона вызвали пожар в многоэтажке
SHOT: В Красногорске обломки БПЛА вызвали пожар на верхнем этаже дома
В подмосковном Красногорске обломки украинского беспилотника упали на жилой дом. Об этом сообщает SHOT.
Последствия падения БПЛА. Видео © SHOT
По данным Telegram-канала, в результате происшествия пострадала кровля здания, а на балконе квартиры, расположенной на верхнем этаже дома на улице Народного ополчения, произошло возгорание. Информация о пострадавших отсутствует.
А ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что расчёты противовоздушной обороны перехватили два дрона ВСУ, летевших на столицу. На фоне активности беспилотников в московских аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на полёты.
Обложка © SHOT