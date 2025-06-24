В аэропортах Внуково и Шереметьево ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск гражданских самолётов в двух московских аэропортах: Внуково и Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие меры приняли в целях безопасности.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Внуково (код ИКАО: UUWW); Шереметьево (UUEE)», — говорится в сообщении.

Ограничения ввели 24 июня около 2:00 ночи. В Росавиации добавили, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет.