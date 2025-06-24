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24 июня, 00:20

Появились кадры с обломками украинского дрона, упавшего в Красногорске

SHOT опубликовал видео обломков БПЛА ВСУ, упавших на жилой дом в Красногорске

Появились кадры обломков украинского беспилотника, который упал на жилой дом в подмосковном Красногорске. Видео и фото публикует SHOT.

Обломки беспилотника. Видео © SHOT

Место падения обломков полностью оцеплено. Специалисты приступят к обследованию, чтобы определить уровень потенциальной опасности.

Обломки беспилотника. Фото © SHOT

Обломки беспилотника. Фото © SHOT

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Напомним, в ночь на 24 июня обломки украинского дрона упали на многоэтажное здание в Красногорске, в результате чего произошёл пожар на балконе верхнего этажа. Пожарные службы потушили возгорание в квартире. Согласно предварительной информации, пострадавших нет, из дома эвакуировали около ста человек.

Обложка © SHOT

Тимур Хингеев
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