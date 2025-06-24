Появились кадры с обломками украинского дрона, упавшего в Красногорске
SHOT опубликовал видео обломков БПЛА ВСУ, упавших на жилой дом в Красногорске
Появились кадры обломков украинского беспилотника, который упал на жилой дом в подмосковном Красногорске. Видео и фото публикует SHOT.
Обломки беспилотника. Видео © SHOT
Место падения обломков полностью оцеплено. Специалисты приступят к обследованию, чтобы определить уровень потенциальной опасности.
Обломки беспилотника. Фото © SHOT
Напомним, в ночь на 24 июня обломки украинского дрона упали на многоэтажное здание в Красногорске, в результате чего произошёл пожар на балконе верхнего этажа. Пожарные службы потушили возгорание в квартире. Согласно предварительной информации, пострадавших нет, из дома эвакуировали около ста человек.
Обложка © SHOT