Появились кадры с обломками украинского дрона, упавшего в Красногорске

Появились кадры обломков украинского беспилотника, который упал на жилой дом в подмосковном Красногорске. Видео и фото публикует SHOT.

В аэропортах Внуково и Шереметьево ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропортах Внуково и Шереметьево ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Напомним, в ночь на 24 июня обломки украинского дрона упали на многоэтажное здание в Красногорске, в результате чего произошёл пожар на балконе верхнего этажа. Пожарные службы потушили возгорание в квартире. Согласно предварительной информации, пострадавших нет, из дома эвакуировали около ста человек.