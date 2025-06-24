Стало известно о состоянии беременной женщины, пострадавшей после падения БПЛА в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о последствиях падения беспилотника на многоэтажный дом в подмосковном Красногорске. По его словам, в настоящее время на месте ведутся работы по ликвидации последствий атаки с украинской стороны. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона особо отметил, что пострадавшая после прилёта будущая мать находится под наблюдением в перинатальном центре. Медики подтверждают отсутствие какой-либо угрозы для её жизни и здоровья, а также для плода. Сегодня будет проведено очередное обследование для исключения любых рисков. Мужчина, которому была оказана помощь на месте, от госпитализации отказался. Другие жители не обращались за медицинской помощью.

«Беременная женщина в перинатальном центре — угрозы для неё и ребёнка нет. Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование. Другие жильцы от медицинской помощи отказались», — написал в своём Telegram-канале Воробьёв.

Кадры с места происшествия. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

Также губернатор рассказал, что возвращение эвакуированных жильцов дома №1 по адресу ул. Народного Ополчения началось в 05:20. На период вынужденного покидания жилищ для них был обеспечен пункт временного размещения, включающий питание и медицинское обслуживание. Также людям предлагали места в гостинице.