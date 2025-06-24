Стало известно о пострадавших в результате падения обломков дрона на жилой дом в Красногорске

В результате падения обломков украинского беспилотника на жилой дом в подмосковном Красногорске пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

«Пострадало два человека — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — написал Воробьёв.

Глава муниципалитета прибыл к жилому дому для организации экстренной поддержки пострадавших. Власти пообещали в ближайшее время обеспечить восстановление квартиры, повреждённой огнём. Пожарные потушили возгорание на площади 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей.