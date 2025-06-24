Силы ПВО уничтожили более 30 дронов над четырьмя российскими регионами

В четырёх российских регионах силами ПВО были сбиты и перехвачены 34 украинских дрона. Атака длилась почти пять часов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 8.05 мск до 12.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Воронежская область подверглась наиболее массированной атаке дронов, где было сбито 22 беспилотника. Также атакам подверглись Белгородская (семь сбитых дронов), Саратовская (три) и Пензенская (два) области.