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Регион
24 июня, 10:57

Силы ПВО уничтожили более 30 дронов над четырьмя российскими регионами

Минобороны: ПВО перехватила 34 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В четырёх российских регионах силами ПВО были сбиты и перехвачены 34 украинских дрона. Атака длилась почти пять часов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 8.05 мск до 12.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Воронежская область подверглась наиболее массированной атаке дронов, где было сбито 22 беспилотника. Также атакам подверглись Белгородская (семь сбитых дронов), Саратовская (три) и Пензенская (два) области.

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ВСУшник MAZEFAKA потерял дрон, пытаясь атаковать белгородский посёлок

Минувшей ночью в Красногорске обломки сбитого дрона попали в жилой дом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в результате атаки пострадали два человека: 34-летний мужчина и беременная женщина. Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей.

Милена Скрипальщикова
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