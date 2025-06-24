ВСУшник MAZEFAKA потерял дрон, пытаясь атаковать белгородский посёлок

Боец ВСУ с грубым позывным MAZEFAKA лишился своего FPV-дрона в Белгородской области, когда пытался атаковать местный посёлок. По данным SHOT, российские военнослужащие успешно перехватили сигнал управления беспилотника-камикадзе, изменив его траекторию для последующего уничтожения. Так украинский оператор дронов и потерял свою «птичку».

По данным телеграм-канала, несколько вражеских БПЛА приблизились к посёлку Отрадное для удара по гражданской инфраструктуре. Российские силы перехватили радиосигнал одного из БПЛА, который числился за MAZEFAKA, второй дрон был уничтожен в воздухе. Перехваченный аппарат был отведён от жилых домов и взорван в открытом поле. Его боевая часть оказалась оснащена снарядом польского производства.