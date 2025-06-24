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24 июня, 10:25

ВСУшник MAZEFAKA потерял дрон, пытаясь атаковать белгородский посёлок

SHOT: Оператор дронов ВСУ MAZEFAKA потерял БПЛА, атакуя посёлок под Белгородом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Боец ВСУ с грубым позывным MAZEFAKA лишился своего FPV-дрона в Белгородской области, когда пытался атаковать местный посёлок. По данным SHOT, российские военнослужащие успешно перехватили сигнал управления беспилотника-камикадзе, изменив его траекторию для последующего уничтожения. Так украинский оператор дронов и потерял свою «птичку».

По данным телеграм-канала, несколько вражеских БПЛА приблизились к посёлку Отрадное для удара по гражданской инфраструктуре. Российские силы перехватили радиосигнал одного из БПЛА, который числился за MAZEFAKA, второй дрон был уничтожен в воздухе. Перехваченный аппарат был отведён от жилых домов и взорван в открытом поле. Его боевая часть оказалась оснащена снарядом польского производства.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июня территория Ростовской области подверглась атакам со стороны украинских БПЛА. В Каменском районе вследствие удара беспилотника произошло возгорание на крупном производственном предприятии.

Ольга Сливченко
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