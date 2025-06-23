Атака БПЛА привела к пожару на предприятии в Каменском районе под Ростовом
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Массированной атаке украинских беспилотников подверглась Ростовская область. В Каменском районе в результате атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС», — написал Слюсарь в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, работники предприятия не пострадали. Власти уточняют другие детали последствий.
Сейчас ПВО продолжают отражать дроны на севере Ростовской области. Ряд БПЛА уже сбили в Каменском, Тарасовском, Боковском, Миллеровском и Милютинском районах.
Напомним, что накануне вечером, 22 июня, над тремя регионами России сбили семь украинских БПЛА. Среди атакованных областей была и Ростовская.