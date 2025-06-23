ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июня 2025, 00:27

Атака БПЛА привела к пожару на предприятии в Каменском районе под Ростовом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Массированной атаке украинских беспилотников подверглась Ростовская область. В Каменском районе в результате атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС»,написал Слюсарь в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, работники предприятия не пострадали. Власти уточняют другие детали последствий.

Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ростовской областью
Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ростовской областью

Сейчас ПВО продолжают отражать дроны на севере Ростовской области. Ряд БПЛА уже сбили в Каменском, Тарасовском, Боковском, Миллеровском и Милютинском районах.

Напомним, что накануне вечером, 22 июня, над тремя регионами России сбили семь украинских БПЛА. Среди атакованных областей была и Ростовская.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar