Семь украинских БПЛА за час сбили над тремя регионами России

Семь украинских беспилотников перехватили и сбили российские средства противовоздушной обороны вечером 22 июня. Атаку отражали над тремя регионами РФ в период с 20:00 до 21:00 мск, сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Четыре дрона уничтожили над территорией Волгоградской области. Ещё два БПЛА сбили над Астраханской областью и один — над Ростовской.
Кроме того, над Ростовской областью уничтожили два беспилотника ВСУ с 18:00 до 19:00 22 июня. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось.