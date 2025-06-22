Семь украинских БПЛА за час сбили над тремя регионами России

Семь украинских беспилотников перехватили и сбили российские средства противовоздушной обороны вечером 22 июня. Атаку отражали над тремя регионами РФ в период с 20:00 до 21:00 мск, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Четыре дрона уничтожили над территорией Волгоградской области. Ещё два БПЛА сбили над Астраханской областью и один — над Ростовской.