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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 19:34

Семь украинских БПЛА за час сбили над тремя регионами России

ПВО. Обложка © Минобороны РФ

ПВО. Обложка © Минобороны РФ

Семь украинских беспилотников перехватили и сбили российские средства противовоздушной обороны вечером 22 июня. Атаку отражали над тремя регионами РФ в период с 20:00 до 21:00 мск, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа»,говорится в заявлении оборонного ведомства.

Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ростовской областью
Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ростовской областью

Четыре дрона уничтожили над территорией Волгоградской области. Ещё два БПЛА сбили над Астраханской областью и один — над Ростовской.

Кроме того, над Ростовской областью уничтожили два беспилотника ВСУ с 18:00 до 19:00 22 июня. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось.

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Лия Мурадьян
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