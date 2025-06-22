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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 22 июня 2025, 16:52

В Ростовской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Над Ростовской областью с 18:00 до 19:00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны успешно уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«С 18.00 мск до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

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А в ночь на 21 июня российские системы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников, атаковавших три региона страны. Два дрона были перехвачены над Курской областью, ещё два — над Воронежской, и один — над Мордовией.

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Анастасия Никонорова
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