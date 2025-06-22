В Ростовской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа

Над Ростовской областью с 18:00 до 19:00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны успешно уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

А в ночь на 21 июня российские системы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников, атаковавших три региона страны. Два дрона были перехвачены над Курской областью, ещё два — над Воронежской, и один — над Мордовией.