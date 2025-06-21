Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников за ночь
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские системы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников, атаковавших три региона страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, два дрона были перехвачены над Курской областью, ещё два — над Воронежской областью, и один — над Мордовией.
А в ночь на 20 июня расчёты противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотник самолётного типа. Наибольшее количество дронов (22) было сбито над территорией Орловской области.