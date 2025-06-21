Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников за ночь

Российские системы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников, атаковавших три региона страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, два дрона были перехвачены над Курской областью, ещё два — над Воронежской областью, и один — над Мордовией.