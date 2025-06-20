Собянин раскрыл показатели эффективности систем ПВО вокруг Москвы

Система противовоздушной обороны вокруг Москвы демонстрирует почти абсолютную эффективность — 99,9% сбитых целей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

«По международным меркам, если ПВО перехватывает хотя бы 80% целей — это уже высший уровень. В нашем случае, по количеству атак и сбитых дронов, эффективность на подступах к Москве достигает 99,9%. Такой результат — уникальный, аналогов в мире нет», — подчеркнул он.