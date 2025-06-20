Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 10:38

Собянин раскрыл показатели эффективности систем ПВО вокруг Москвы

Собянин: Эффективность работы ПВО в Москве и области составляет 99,9%

Обложка © Марина Лысцева/ТАСС

Обложка © Марина Лысцева/ТАСС

Система противовоздушной обороны вокруг Москвы демонстрирует почти абсолютную эффективность — 99,9% сбитых целей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

«По международным меркам, если ПВО перехватывает хотя бы 80% целей — это уже высший уровень. В нашем случае, по количеству атак и сбитых дронов, эффективность на подступах к Москве достигает 99,9%. Такой результат — уникальный, аналогов в мире нет», — подчеркнул он.

Новости конфликта Израиля и Ирана. Под ударом иранский реактор в Араке, штабы разведки в Беэр-Шеве, предложение России, 19 июня
Новости конфликта Израиля и Ирана. Под ударом иранский реактор в Араке, штабы разведки в Беэр-Шеве, предложение России, 19 июня

К слову, буквально минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник, который летел на Москву. А 17 июня силы ПВО сбили два летевших на столицу украинских беспилотных аппарата.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Интересное
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar