Собянин раскрыл показатели эффективности систем ПВО вокруг Москвы
Собянин: Эффективность работы ПВО в Москве и области составляет 99,9%
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Система противовоздушной обороны вокруг Москвы демонстрирует почти абсолютную эффективность — 99,9% сбитых целей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума.
«По международным меркам, если ПВО перехватывает хотя бы 80% целей — это уже высший уровень. В нашем случае, по количеству атак и сбитых дронов, эффективность на подступах к Москве достигает 99,9%. Такой результат — уникальный, аналогов в мире нет», — подчеркнул он.
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