Украинский беспилотник сбит системой ПВО на подлёте к Москве
Собянин: ПВО уничтожила вражеский БПЛА, который летел на Москву
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Расчёты противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.
Ранее расчёты ПВО отразили атаку Вооружённых сил Украины на Ростовскую область. В слободе Верхнемакеевка обломки украинского беспилотника рухнули в огород частного дома. К счастью, никто не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет.