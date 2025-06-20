Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 04:04

Украинский беспилотник сбит системой ПВО на подлёте к Москве

Собянин: ПВО уничтожила вражеский БПЛА, который летел на Москву

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

Губернатор Гусев: Над Воронежем сбили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: Над Воронежем сбили несколько беспилотников

Ранее расчёты ПВО отразили атаку Вооружённых сил Украины на Ростовскую область. В слободе Верхнемакеевка обломки украинского беспилотника рухнули в огород частного дома. К счастью, никто не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar