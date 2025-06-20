Украинский беспилотник сбит системой ПВО на подлёте к Москве

Расчёты противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.