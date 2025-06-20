Губернатор Слюсарь: Расчёты ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область
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Сегодня ночью Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Шолоховский и Кашарский районы Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.
В слободе Верхнемакеевка обломки украинского беспилотника рухнули в огород частного дома. К счастью, никто не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет, уточнил губернатор.
«Место падения оцеплено, для обследования и обезвреживания обломков вызваны специалисты-сапёры», — добавил Слюсарь.
Ранее расчёты противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских дронов, которые пытались атаковать Воронеж. В небе было зафиксировано не менее пяти взрывов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза атак в регионе сохраняется.