Губернатор Слюсарь: Расчёты ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область

Сегодня ночью Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Шолоховский и Кашарский районы Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

В слободе Верхнемакеевка обломки украинского беспилотника рухнули в огород частного дома. К счастью, никто не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет, уточнил губернатор.