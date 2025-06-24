За три часа над Россией сбили 18 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над регионами России. Атаки происходили в период с 13:00 мск до 16:05 мск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Семь [БПЛА] — над территорией Воронежской области, пять — над территорией Ульяновской области, по два БПЛА — над территориями Пензенской и Курской областей и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Саратовской областей», — уточнили в пресс-службе ведомства.