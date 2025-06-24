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24 июня, 17:24

Жители Казани сообщают о взрывах и работе ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Над Казанью зафиксирована работа ПВО, местные жители сообщают о взрывах. Предположительно, сбито несколько целей в воздухе.

Жители Авиастроительного района города рассказали SHOT, что в районе 19:50 слышали несколько мощных взрывов, после этого в небе появились следы чëрного дыма. Официальных заявлений на данный момент не поступало

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Ранее сегодня сообщалось, что средства ПВО за три часа уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над регионами России. Атаки происходили в период с 13:00 мск до 16:05 мск.

Наталья Демьянова
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