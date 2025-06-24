Жители Казани сообщают о взрывах и работе ПВО

Над Казанью зафиксирована работа ПВО, местные жители сообщают о взрывах. Предположительно, сбито несколько целей в воздухе.

Жители Авиастроительного района города рассказали SHOT, что в районе 19:50 слышали несколько мощных взрывов, после этого в небе появились следы чëрного дыма. Официальных заявлений на данный момент не поступало