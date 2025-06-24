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Регион
24 июня, 19:09

Над Херсонской областью сбито несколько беспилотников ВСУ

Сальдо: Идёт массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Прямо сейчас Херсонская область подвергается массированной атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) с использованием ударных беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

«Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — написал он в своём телеграм-канале.

В Ульяновской области отразили атаку беспилотников
В Ульяновской области отразили атаку беспилотников

Ранее жители Казани сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны. Жители Авиастроительного района города рассказали, что в районе 19:50 слышали несколько мощных взрывов, после этого в небе появились следы чëрного дыма. Официальных заявлений на данный момент не поступало.

Алена Пенчугина
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