Над Херсонской областью сбито несколько беспилотников ВСУ

Прямо сейчас Херсонская область подвергается массированной атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) с использованием ударных беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

«Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее жители Казани сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны. Жители Авиастроительного района города рассказали, что в районе 19:50 слышали несколько мощных взрывов, после этого в небе появились следы чëрного дыма. Официальных заявлений на данный момент не поступало.