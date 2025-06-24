В Ульяновской области отразили атаку беспилотников

Над территорией четырёх муниципалитетов Ульяновской области были сбиты восемь беспилотников, сообщил губернатор региона Алексей Русских. По его словам, пострадавших и повреждений нет.

«Отражены атаки восьми вражеских БПЛА на территории четырёх муниципальных образований Ульяновской области. МЧС фиксирует все сообщения и продолжает мониторинг ситуации», — написал Русских в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что все спецслужбы региона продолжают работать в режиме полной боевой готовности. Он также получает обновления о ситуации каждый час.