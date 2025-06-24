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Регион
24 июня, 18:59

В Ульяновской области отразили атаку беспилотников

Русских: Атаки восьми БПЛА отразили в четырёх муниципалитетах Ульяновской области

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Над территорией четырёх муниципалитетов Ульяновской области были сбиты восемь беспилотников, сообщил губернатор региона Алексей Русских. По его словам, пострадавших и повреждений нет.

«Отражены атаки восьми вражеских БПЛА на территории четырёх муниципальных образований Ульяновской области. МЧС фиксирует все сообщения и продолжает мониторинг ситуации», — написал Русских в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что все спецслужбы региона продолжают работать в режиме полной боевой готовности. Он также получает обновления о ситуации каждый час.

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Ранее сегодня сообщалось, что силы ПВО уничтожили 22 вражеских дрона над пятью российскими регионами. Наибольшее количество БПЛА было сбито в Воронежской области — 13 штук.

Наталья Демьянова
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