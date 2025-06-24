Момент уничтожения украинского беспилотника над Таганрогом попал на видео

В Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент поражения украинского беспилотного летательного аппарата в небе над Таганрогом. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Момент уничтожения БПЛА. Видео © SHOT

По словам очевидцев, около 21:40 мск в городе активизировалась ПВО. Жители сообщили как минимум о шести взрывах и о характерных звуках, предположительно, связанных с пролётом дронов.