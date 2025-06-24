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24 июня, 19:45

Момент уничтожения украинского беспилотника над Таганрогом попал на видео

SHOT опубликовал видео с уничтожением дрона ВСУ над Таганрогом

В Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент поражения украинского беспилотного летательного аппарата в небе над Таганрогом. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Момент уничтожения БПЛА. Видео © SHOT

По словам очевидцев, около 21:40 мск в городе активизировалась ПВО. Жители сообщили как минимум о шести взрывах и о характерных звуках, предположительно, связанных с пролётом дронов.

Официальной информации о повреждениях инфраструктуры или возгораниях в черте населённого пункта на текущий момент нет, как и сообщений от представителей властей региона.

Силы ПВО уничтожили 22 вражеских дрона над пятью российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 22 вражеских дрона над пятью российскими регионами

А ранее атаки беспилотников Вооружённых сил Украины были зафиксированы в нескольких регионах России. На территории четырёх муниципалитетов Ульяновской области были сбиты восемь беспилотников, над Казанью перехватили десять дронов. Также отражается массированная атака ударных БПЛА в Херсонской области.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Тимур Хингеев
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