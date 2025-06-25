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Регион
24 июня, 22:00

Футбольный стадион «Форте Арена» загорелся в результате атаки БПЛА в Таганроге

Слюсарь: В Таганроге из-за атаки ВСУ загорелась кровля на стадионе «Форте Арена»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В результате воздушной атаки в Ростовской области произошло возгорание кровли стадиона. Пожар произошёл на стадионе «Форте Арена» в Таганроге, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена. В Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до 5 кв. м», — написал он.

В Таганроге также пострадало здание спорткомплекса «Авангард». По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время все возгорания ликвидированы. Специалисты продолжают работу по оценке ущерба.

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Ранее российские расчёты ПВО за полтора часа уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над шестью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов — 12 — было сбито над территорией Белгородской области.

Антон Голыбин
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