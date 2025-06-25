Футбольный стадион «Форте Арена» загорелся в результате атаки БПЛА в Таганроге

В результате воздушной атаки в Ростовской области произошло возгорание кровли стадиона. Пожар произошёл на стадионе «Форте Арена» в Таганроге, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена. В Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до 5 кв. м», — написал он.

В Таганроге также пострадало здание спорткомплекса «Авангард». По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время все возгорания ликвидированы. Специалисты продолжают работу по оценке ущерба.