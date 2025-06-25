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Регион
24 июня, 21:28

ПВО за полтора часа уничтожила 22 беспилотника ВСУ над шестью регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За полтора часа (с 21.15 мск до 22.40 мск) расчёты противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника самолётного типа над шестью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 12 — уничтожено над территорией Белгородской области. Ещё четыре БПЛА перехватили над Республикой Татарстан, два — над территорией Ульяновской области. По одному беспилотнику сбито в Саратовской и Брянской областях, а также над территорией Республики Крым.

Четыре дрона ВСУ сбито над Татарстаном, пострадавших и разрушений на земле нет
Четыре дрона ВСУ сбито над Татарстаном, пострадавших и разрушений на земле нет

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины атакуют Херсонскую область с применением ударных БПЛА. Было сбито несколько беспилотников. Боевая работа сил и средств противовоздушной обороны продолжается.

Алена Пенчугина
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