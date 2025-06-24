В селе Новоукраинка (ДНР) в результате атаки украинских военных погибли 15 гражданских лиц. Об этом рассказали РИА «Новости» выжившие местные жители.

С января 2025 года Алексей Ламин и его сестра Елена Пономаренко проживали в своём доме. Всего было 17 человек, среди которых четверо детей. Однако соседский донос, что они укрывают российских военных, привёл к трагическим последствиям. Дом подвергся атаке беспилотников, в результате которой погибли 15 человек.

Ламин рассказал, что все находившиеся в доме спустились в подвал, не зная, как поступить, — выход грозился расстрелом, а оставаться в горящем здании было смертельно опасно. По его словам, они быстро вывели детей и пожилых людей, понимая, что единственный шанс на спасение — пробираться через поле к российским позициям в перерывах между атаками дронов. В этот момент начался обстрел с тяжёлого беспилотника «Баба-Яга», сбрасывавшего мощные боеприпасы.

Мужчина также описал трагические моменты, когда он обнаружил дочь без признаков жизни, а сына, стонавшего от боли. Когда жена подбежала к ребёнку, чтобы осмотреть его ранения и успокоить, в этот момент тяжёлый дрон «Баба-Яга» сбросил боеприпасы прямо на них. В результате этого удара погибли и его жена, и мать.

Ламин рассказал, что сестра первой бросилась за помощью, несколько раз избегая атак дронов. Он же, защищая ребенка, долго лежал на земле, пока не понял, что девочка в его руках больше не дышит.

После долгого пути ему удалось достичь предполагаемого расположения российских войск, однако там никого не оказалось. Пройдя ещё около километра, он наконец встретил нашего военнослужащего.

«Я объяснил солдату, что мне удалось выбраться из Новоукраинки, и кратко описал, что нас начали целенаправленно уничтожать за помощь российским бойцам», — заявил Ламин.