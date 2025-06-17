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17 июня, 15:35

«Забитые телами колодцы»: Командир «Ахмата» рассказал о зверствах ВСУ под Курском

Командир «Ахмата» Аид: ВСУ бросали убитых мирных граждан в колодцы под Курском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид признался, что операция в Курской области потрясла его сильнее всех предыдущих боевых опытов. О шокирующих открытиях он рассказал в большом интервью Елене Коноровой.

«Забитые телами колодцы, подвалы, расстрелянные машины с мирными, дети, женщины, старики. Как это? Что это? Даже наука не сможет объяснить», — с горечью вспоминает офицер, его слова приводит 360.ru.

Ветеран спецназа, участвовавший во многих операциях под командованием Героя России Апти Алаудинова, признаётся, что столкнулся с чем-то, что выходит за рамки человеческого понимания. По словам Аида, именно в приграничных районах пришло осознание, что противостояние ведётся не с людьми — настоящие люди не способны на такие зверства.

«Вывод на тот свет»: Командир «Ахмата» высмеял ВСУ за ложь о поражении в Курской области
«Вывод на тот свет»: Командир «Ахмата» высмеял ВСУ за ложь о поражении в Курской области

Украинские военные в Курской области оставляли после себя не только убитых мирных жителей, но и собственных погибших товарищей. Об этом рассказали представители ресурса, близкого к ГРВ «Север» ВС РФ: трупы военнослужащих противника были найдены в лесном массиве Суджанского района, на одной из позиций, откуда наши выбили ВСУ.

Юрий Лысенко
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