«Забитые телами колодцы»: Командир «Ахмата» рассказал о зверствах ВСУ под Курском
Командир «Ахмата» Аид: ВСУ бросали убитых мирных граждан в колодцы под Курском
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Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид признался, что операция в Курской области потрясла его сильнее всех предыдущих боевых опытов. О шокирующих открытиях он рассказал в большом интервью Елене Коноровой.
«Забитые телами колодцы, подвалы, расстрелянные машины с мирными, дети, женщины, старики. Как это? Что это? Даже наука не сможет объяснить», — с горечью вспоминает офицер, его слова приводит 360.ru.
Ветеран спецназа, участвовавший во многих операциях под командованием Героя России Апти Алаудинова, признаётся, что столкнулся с чем-то, что выходит за рамки человеческого понимания. По словам Аида, именно в приграничных районах пришло осознание, что противостояние ведётся не с людьми — настоящие люди не способны на такие зверства.
Украинские военные в Курской области оставляли после себя не только убитых мирных жителей, но и собственных погибших товарищей. Об этом рассказали представители ресурса, близкого к ГРВ «Север» ВС РФ: трупы военнослужащих противника были найдены в лесном массиве Суджанского района, на одной из позиций, откуда наши выбили ВСУ.