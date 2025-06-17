«Забитые телами колодцы»: Командир «Ахмата» рассказал о зверствах ВСУ под Курском

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид признался, что операция в Курской области потрясла его сильнее всех предыдущих боевых опытов. О шокирующих открытиях он рассказал в большом интервью Елене Коноровой.

«Забитые телами колодцы, подвалы, расстрелянные машины с мирными, дети, женщины, старики. Как это? Что это? Даже наука не сможет объяснить», — с горечью вспоминает офицер, его слова приводит 360.ru.

Ветеран спецназа, участвовавший во многих операциях под командованием Героя России Апти Алаудинова, признаётся, что столкнулся с чем-то, что выходит за рамки человеческого понимания. По словам Аида, именно в приграничных районах пришло осознание, что противостояние ведётся не с людьми — настоящие люди не способны на такие зверства.