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Регион
26 июня, 16:04

Хинштейн: Раненный в Курской области китайский журналист получил травму головы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, пролил свет на обстоятельства происшествия, в результате которого пострадал китайский журналист телекомпании «Phoenix» в приграничном районе региона.

По словам Хинштейна, сегодня украинский дрон атаковал посёлок Коренево в Кореневском районе. Под удар попал 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который, по собственной инициативе, находился вблизи границы. Лу Юйгуан получил серьезные повреждения: открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану в области темени. В ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу.

«У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу — наши врачи сделают всё, чтобы сохранить его жизнь и здоровье!» — написал он.

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Напомним, представитель телеканала Phoenix TV пострадал, находясь в регионе для подготовки репортажа о повседневной жизни местных жителей, которые регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Несчастный случай произошёл, когда во время съемок в районе предполагаемого удара вновь раздался взрыв, затронувший и самого журналиста. По предварительной информации, он находился там, освещая последствия атак и общаясь с местными жителями.

Николь Вербер
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