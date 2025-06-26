Хинштейн: Раненный в Курской области китайский журналист получил травму головы

Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, пролил свет на обстоятельства происшествия, в результате которого пострадал китайский журналист телекомпании «Phoenix» в приграничном районе региона.

По словам Хинштейна, сегодня украинский дрон атаковал посёлок Коренево в Кореневском районе. Под удар попал 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который, по собственной инициативе, находился вблизи границы. Лу Юйгуан получил серьезные повреждения: открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану в области темени. В ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу.

«У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу — наши врачи сделают всё, чтобы сохранить его жизнь и здоровье!» — написал он.