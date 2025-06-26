«У меня там корни»: Медведев объяснил, почему зверства ВСУ на Курщине стали его личной трагедией

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев признался, что по отцовской линии имеет корни в Курской области, поэтому всё случившееся с регионом после атаки ВСУ воспринимает как большую личную трагедию. Об этом чиновник рассказал в ходе приёма граждан.

«Для меня Курская область не посторонняя, поскольку у меня корни, в том числе по отцовской линии, дедовской линии из Курской области, но не Суджанский район, а другой. Тем не менее, я воспринимал и воспринимаю всё это как, ну, такую, если хотите, личную трагедию тоже», — пояснил Медведев.