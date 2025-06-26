«У меня там корни»: Медведев объяснил, почему зверства ВСУ на Курщине стали его личной трагедией
Медведев назвал личной трагедией случившееся с Курской областью по вине ВСУ
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Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев признался, что по отцовской линии имеет корни в Курской области, поэтому всё случившееся с регионом после атаки ВСУ воспринимает как большую личную трагедию. Об этом чиновник рассказал в ходе приёма граждан.
«Для меня Курская область не посторонняя, поскольку у меня корни, в том числе по отцовской линии, дедовской линии из Курской области, но не Суджанский район, а другой. Тем не менее, я воспринимал и воспринимаю всё это как, ну, такую, если хотите, личную трагедию тоже», — пояснил Медведев.
Он напомнил, что сейчас регион свободен от украинских боевиков, но впереди огромная работа по восстановлению зданий, инфраструктуры, храмов и памятников. Медведев отметил, что приступать к стройке получится только после полного разминирования территории, к чему уже приступили сапёры ВС РФ.
Напомним, 26 апреля в Минобороны РФ отчитались о полном освобождении Курской области от украинских боевиков, оккупировавших приграничные районы региона с августа 2024 года. Полностью освободить область от ВСУ помогла операция «Поток». На протяжении шести дней 800 штурмовиков ВС РФ двигались в тыл вражеских позиций по газопроводу, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве и вышли под Суджей, внезапно атаковав противника. В Минпросвещения РФ заверили, что учебники по истории для одиннадцатых классов дополнят разделом об операции по освобождению Курской области, работа по внесению изменений уже ведётся.