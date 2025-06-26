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Регион
26 июня, 12:48

Медведев вспомнил слова Путина о солдате, обсуждая буферную зону на Украине

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев затронул тему создания буферной зоны на приграничных территориях Украины. Политик отметил, что буферные зоны могут быстро менять статус и напомнил о словах президента России Владимира Путина.

«Буферная, не буферная зона. Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем, она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная», — сказал Медведев на заседании Генсовета партии.

Также зампред СБ РФ напомнил о словах президента, что территории, на которые вступает нога российского солдата, автоматически становятся частью нашей страны.

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По словам Дмитрия Медведева, целью специальной военной операции является безоговорочная победа России. Он также подчеркнул необходимость ликвидации киевского режима и принятия мер, исключающих его возможное возрождение в будущем. Зампредседателя Совета безопасности призвал к реализации всего комплекса необходимых действий для достижения этих целей.

Напомним, в ходе выступления на ПМЭФ-2025 Владимир Путин напомнил, что Россия, освободив Курскую область, начала создание зоны безопасности и ВСУ вынуждены отвлекать туда свои силы. Глубина буферной зоны доходит до 12 км, и сразу же за ней — уже город Сумы. Президент подчеркнул, что у ВС РФ пока нет задачи забрать город, но это не исключается.

Наталья Афонина
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