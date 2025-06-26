Медведев вспомнил слова Путина о солдате, обсуждая буферную зону на Украине
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев затронул тему создания буферной зоны на приграничных территориях Украины. Политик отметил, что буферные зоны могут быстро менять статус и напомнил о словах президента России Владимира Путина.
«Буферная, не буферная зона. Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем, она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная», — сказал Медведев на заседании Генсовета партии.
Также зампред СБ РФ напомнил о словах президента, что территории, на которые вступает нога российского солдата, автоматически становятся частью нашей страны.
По словам Дмитрия Медведева, целью специальной военной операции является безоговорочная победа России. Он также подчеркнул необходимость ликвидации киевского режима и принятия мер, исключающих его возможное возрождение в будущем. Зампредседателя Совета безопасности призвал к реализации всего комплекса необходимых действий для достижения этих целей.
Напомним, в ходе выступления на ПМЭФ-2025 Владимир Путин напомнил, что Россия, освободив Курскую область, начала создание зоны безопасности и ВСУ вынуждены отвлекать туда свои силы. Глубина буферной зоны доходит до 12 км, и сразу же за ней — уже город Сумы. Президент подчеркнул, что у ВС РФ пока нет задачи забрать город, но это не исключается.