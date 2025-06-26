Медведев вспомнил слова Путина о солдате, обсуждая буферную зону на Украине

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев затронул тему создания буферной зоны на приграничных территориях Украины. Политик отметил, что буферные зоны могут быстро менять статус и напомнил о словах президента России Владимира Путина.

«Буферная, не буферная зона. Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем, она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная», — сказал Медведев на заседании Генсовета партии.

Также зампред СБ РФ напомнил о словах президента, что территории, на которые вступает нога российского солдата, автоматически становятся частью нашей страны.