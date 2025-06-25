Медведев объяснил, почему Украина в ЕС — опасность для России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Украины в Европейский союз представляет серьёзную угрозу для безопасности России. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Медведева, ещё 15–20 лет назад Москва относилась спокойно к европейским амбициям Киева, считая, что интеграция в ЕС не несёт прямой угрозы. Однако, как отмечает политик, сегодня Евросоюз кардинально изменился и перестал быть сугубо экономическим объединением.

«Теперь его главная идеология — звериная русофобия», — подчеркнул политик.

Медведев считает, что современный ЕС превратился в политизированный и милитаризованный блок, который не только конкурирует с НАТО, но и активно вооружает Украину. По его словам, Евросоюз поставляет технику, инструкторов и строит оборонные предприятия на украинской территории, прямо способствуя продолжению боевых действий.

Особую опасность, по мнению замглавы Совбеза, представляет то, что ЕС финансирует свою помощь за счёт замороженных российских активов и легитимизирует поддержку Киева соглашением о так называемых гарантиях безопасности.

«Брюссель сегодня — настоящий враг России… Украина в составе ЕС — это уже не экономика, а фронт», — заявил Медведев.

Он добавил, что лозунг «лишь бы не в НАТО» больше не работает, так как вооружённый и агрессивный Евросоюз становится не меньшей угрозой. По мнению политика, для устранения этой угрозы возможны два варианта: либо сам ЕС откажется от Украины, либо «в ЕС просто некому будет вступать».