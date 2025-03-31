Большая часть европейских политиков страдает русоманией (русофобией) в острой форме. Эта психическая патология появляется на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и её народа, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, подобное состояние протекает в двух стадиях: маниакальной и депрессивной.

«Маниакальной стадии свойственны двигательное возбуждение, агрессивность, стремление задираться и нападать на более сильных лиц, не соизмеряя свои реальные возможности с объектом атаки. Иногда заканчивается неконтролируемым мочеиспусканием и дефекацией. Примеры больных в маниакальной стадии – пациенты [Президент Франции Эмманюэль] Макрон, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, [президент Финляндии Александр] Стубб и ряд других европейских политиков», — написал политик в телеграм-канале.

Медведев объяснил, что депрессивная стадия характеризуется меланхолией, упадком душевных и физических сил, расстройством пищевого поведения, а также ипохондрией и членовредительством. По его словам, больной может нанести вред самому себе, включая самостерилизацию (самокастрацию). Сейчас эту стадию русомании можно наблюдать у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Каи Каллас. Кроме того, от этого страдают гермафродиты, страдающие наркозависимостью (пациенты Владимир Зеленский, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили), дополнил зампред СБ.

Также Медведев посоветовал методы лечения для данных заболеваний. По его словам, традиционные лекарства являются неэффективными. Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа «Калибр», «Оникс», «Искандер» и мощного многокомпонентного транквилизатора «Орешник», пояснил политик. Кроме того, он рекомендовал в особо серьёзных случаях применить ядерные нейролептики типа «Ярс» и «Сармат».