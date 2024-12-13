«Исчезнет с карты мира»: Медведев подсказал Украине единственный способ спастись
Медведев: Русофобия Украины может привести к потере её государственности
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © Life.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжение Украиной русофобской политики может привести к потере её государственности. По его мнению, для соседней страны есть только один способ спастись – закрепить в общественном сознании, что Россия для неё незаменима в культурном, в языковом и в политическом планах.
«Если же Украина продолжит следовать агрессивным русофобским курсом, она навсегда исчезнет с карты мира так же, как испарился когда-то марионеточный субъект Маньчжоу-Го, искусственно созданный милитаристской Японией в качестве прокси-силы на территории Китая», — предупреждает Медведев в своей статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь».
Ранее Медведев выразил мнение, что ошибочно рассматривать всех жителей Украины как украинцев и разделять народы, живущие в России и Украине. Политик отметил, что до середины XIX века термин «украинцы» не имел четкого этнического значения и использовался в основном в географическом контексте — для указания на место проживания или происхождения человека.