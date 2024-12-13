Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжение Украиной русофобской политики может привести к потере её государственности. По его мнению, для соседней страны есть только один способ спастись – закрепить в общественном сознании, что Россия для неё незаменима в культурном, в языковом и в политическом планах.

«Если же Украина продолжит следовать агрессивным русофобским курсом, она навсегда исчезнет с карты мира так же, как испарился когда-то марионеточный субъект Маньчжоу-Го, искусственно созданный милитаристской Японией в качестве прокси-силы на территории Китая», — предупреждает Медведев в своей статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь».